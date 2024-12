Figueira da Foz aprova Orçamento de 139 ME que aposta na habitação, educação e saúde

A Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, aprovou hoje o Orçamento para 2025 no montante de 139 milhões de euros, o maior de sempre, que prevê investimentos superiores a 59 milhões de euros.

O documento foi aprovado esta tarde por maioria, com os votos contra de três de quatro vereadores do PS (o outro votou a favor), na continuação da sessão de Câmara iniciada na quinta-feira e que foi suspensa devido a dúvidas levantadas pelo próprio presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes.

Os vários projetos com financiamento, sobretudo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), fizeram crescer o orçamento para o próximo ano em mais de 44,9 milhões de euros relativamente a 2024, o que representa uma subida de 47,75%.

“O aumento de quase 50% é fruto do trabalho da equipa que luta pelos contratos que temos nas áreas da habitação, educação e saúde”, frisou hoje a vice-presidente Anabela Tabaçó, responsável pelo pelouro das finanças.

O documento inscreve 26,5 milhões de euros para a construção e reabilitação de habitação para arrendamento acessível, 19 milhões para reabilitação de estabelecimentos de ensino e seis milhões de euros para reabilitação e construção de equipamentos de saúde, que são os três principais eixos.

A rubrica dos transportes e comunicações prevê também um investimento significativo, com 13,5 milhões de euros, no qual se insere a construção da ponte Eurovelo sobre o rio Mondego.

O Orçamento prevê uma despesa corrente de 58,9 milhões de euros e despesas de capital na ordem dos 80,2 milhões de euros, que representam um aumento de 40,9 milhões euros (109%) face a 2024.

Na apresentação do documento, na quinta-feira, o presidente da Câmara destacou a “preocupação firme com o equilíbrio das contas no próximo exercício orçamental, apesar das crescentes solicitações e encargos com o pessoal”.

Apesar do orçamento ser o maior de sempre, Santana Lopes salientou que isso “não significa que seja despesista”.

Na reunião de hoje, o autarca disse aos jornalistas disse que tem sido feito um esforço para “procurar criar no Orçamento, nas receitas próprias, as disponibilidades para os projetos” que a Câmara pretende levar por diante.

O autarca justificou o grande volume de obra em 2025, ano de eleições autárquicas, com as evoluções do poder central nos programas de financiamento, “num tempo muito marcado pela espera das decisões do poder central”.

Uma das grandes obras do Orçamento para 2025 anunciadas por Santana Lopes é a construção de um edifício multiúsos, cuja localização está a ser estudada pelo executivo, mas que tanto poderá ser na margem norte do rio Mondego, como na margem sul.

Numa declaração de voto, a socialista Diana Rodrigues justificou o voto contra de três dos quatro vereadores daquela bancada com a “falta de orientação [do executivo] e a notória falta de vontade de dar à oposição as condições para o seu bom exercício”.

“Temos consecutivamente obras comprometidas não executadas, criando um comboio de supostos aumentos de financiamento e temos projetos que eram dados como vitais que aparecem e desaparecem de orçamento para orçamento”, criticou.

A vereadora do PS lamentou que “o maior orçamento de sempre não seja capaz de acomodar um benefício fiscal para os residentes [com a redução da variável do IRS], que não ultrapassaria os 200 mil euros”.

Em declarações à agência Lusa, a vereadora Glória Pinto, eleita pelo PS, disse que o seu voto favorável significa a “aposta num orçamento que revela investimento para a cidade que não pode ser ignorado”.

“Estamos a aproveitar verbas do PRR e de outros fundos comunitários que não podem ser desperdiçados e, além disso, foi acolhida uma proposta minha para a integração dos bombeiros sapadores”, sustentou.

O executivo liderado pelo movimento Figueira a Primeira, com o apoio do PSD, vai submeter o documento à aprovação da Assembleia Municipal, no qual o PS detém a maioria, numa reunião agendada para dia 20 deste mês.