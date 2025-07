Figueira da Foz: APAFF e município tentam encontrar solução

A Associação de Proteção Animal da Figueira da Foz (APAFF) está a viver uma “situação muito melindrosa”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS o vice-presidente da assembleia geral, Almeida Sousa.

O terreno onde funcionam o canil e o gatil há cerca de 20 anos, em Caceira, está à venda. A associação, neste momento, não tem capacidade financeira para os comprar.

“Os donos do terreno querem 65 mil euros por eles”, afirmou o dirigente da APAFF. E acrescentou: “Até para a comida para os animais temos de fazer peditórios. Mal conseguimos gerir o dia a dia”.

Almeida Sousa adiantou a este jornal que “um advogado da Figueira da Foz representa os herdeiros e está encarregado da venda dos terrenos”.

