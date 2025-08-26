Figueira da Foz: António Bagão Félix abre mais um ciclo de “5as de Leitura”

Após a habitual pausa de verão, o Município da Figueira da Foz dá início a mais um ciclo de “5as de Leitura”, com um encontro com António Bagão Félix, que terá lugar no próximo dia 18 de setembro, pelas 21H30, na sala de Leitura da Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás – a entrada gratuita, mas sujeita à lotação do espaço.

“Será uma oportunidade única para conhecer de perto o pensamento e a sensibilidade de António Bagão Félix, que virá apresentar a sua mais recente obra “Quarenta Árvores”, numa sessão de partilha e reflexão sobre a vida, a natureza e a condição humana, moderada pela professora e crítica literária Teresa Carvalho”, refere nota da autarquia.

“António Bagão Félix é uma das figuras relevantes da vida pública nacional”, reforça o documento.

