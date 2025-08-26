Figueira da Foz: António Bagão Félix abre mais um ciclo de “5as de Leitura”
Após a habitual pausa de verão, o Município da Figueira da Foz dá início a mais um ciclo de “5as de Leitura”, com um encontro com António Bagão Félix, que terá lugar no próximo dia 18 de setembro, pelas 21H30, na sala de Leitura da Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás – a entrada gratuita, mas sujeita à lotação do espaço.
“Será uma oportunidade única para conhecer de perto o pensamento e a sensibilidade de António Bagão Félix, que virá apresentar a sua mais recente obra “Quarenta Árvores”, numa sessão de partilha e reflexão sobre a vida, a natureza e a condição humana, moderada pela professora e crítica literária Teresa Carvalho”, refere nota da autarquia.
“António Bagão Félix é uma das figuras relevantes da vida pública nacional”, reforça o documento.
Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 26/08/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS
O Lampião Félix de Lesboa (Lesboa, capital da metrópole o suprassumo da intelectualidade nacional onde em qualquer rua de zonas como o Intendente (e não só) se vêm salas de chuto a céu aberto e onde há amiúde gatunagem a tratar de gamar quem calha e quem se põe a jeito) veio à Figueira da Foz? Deu com o caminho? É que o Lampião Félix reformado da política quase desde os tempos em que fabricantes de submarinos corrompiam dirigentes de um certo estado (de coisas) e financiavam partidos pela porta do cavalo, segundo consta, costuma mais é ir para a Côte D’Azur ou para o Mónaco… Se calhar veio pedir perdão a Fátima (consta-se que reza muito) por algum pecado menor como o pecado da gula (quem nunca pecou?) e na volta, aliviado do pecado da gula depois de uma bateria de pais nossos, avés marias e actos de contrição, decidiu vir provar os acepipes da cidade berço de sereias… dando continuidade ao pecado da gula… E aproveitou para fazer um TED-X à la Cristina Saloia da Malveira Ferreira type…