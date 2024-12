Figueira da Foz: Ana Raquel Santos agradece apoio recebido

A presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Baixo Mondego, em declarações aos jornalistas, agradeceu o apoio público que tem recebido desde que foram publicadas notícias sobre a possibilidade de o Governo exonerar os responsáveis da estrutura.

Questionada acerca das notícias sobre a possível exoneração da administração da ULS e as duas cartas de apoio, Ana Raquel Santos reagiu assim: “Agradeço, sentidamente, o apoio dos trabalhadores e dos diretores de serviços”.

Indagada sobre se foi contactada pela tutela da Saúde, aquela responsável disse que não. “A indicação que tenho é a de que a administração da ULS não foi demitida nem exonerada. Esta é a indicação que tenho da tutela”, afiançou.

