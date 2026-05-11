Município homenageia bombeiros

Monumento dedicado aos “saldados da paz” figueirenses é inaugurado este mês.

O Município da Figueira da Foz homenageia os bombeiros locais através de um monumento instalado na rotunda dos Bombeiros da Figueira da Foz, em Tavarede.

A instalação do monumento começou em 2025, mas o executivo camarário decidiu suspender as obras devido à proximidade das eleições autárquicas, tendo sido recentemente retomadas.

A inauguração do monumento, que chegou a estar prevista para o passado fim de semana, está agendada para o próximo dia 21, pelas 15H30, com a participação do anfitrião e presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, e do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

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