Figueira da Foz

Município homenageia bombeiros

11 de maio de 2026 às 09 h00
Monumento encontra-se numa rotunda de Tavarede | Foto DB - Jot'Alves
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Jot'Alves

Monumento dedicado aos “saldados da paz” figueirenses é inaugurado este mês.

O Município da Figueira da Foz homenageia os bombeiros locais através de um monumento instalado na rotunda dos Bombeiros da Figueira da Foz, em Tavarede.

A instalação do monumento começou em 2025, mas o executivo camarário decidiu suspender as obras devido à proximidade das eleições autárquicas, tendo sido recentemente retomadas.

A inauguração do monumento, que chegou a estar prevista para o passado fim de semana, está agendada para o próximo dia 21, pelas 15H30, com a participação do anfitrião e presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, e do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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