Câmara e SMTUC compram 15 milhões de euros em gasóleo para três anos

É num contexto de grande incerteza internacional da cotação do petróleo que a Câmara Municipal vai negociar o preço e o desconto de fornecimento de gasóleo em quantidade para o próximo triénio. Uma aquisição de quase 7,7 milhões de litros de combustível.

Um total de 15 milhões de euros é quanto a Câmara Municipal de Coimbra estima gastar em gasóleo nos próximos três anos, de acordo com a proposta de contratualização.

Corresponde a uma média de cinco milhões de euros por ano, em que a parte de leão é consumida pelos Serviços Municipalizados e Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), beneficiando de um desconto esperado de cerca de 25 cêntimos por litro, em linha com o último contrato de três anos celebrado pela autarquia, que termina em julho.

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