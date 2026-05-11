Coimbra

Câmara e SMTUC compram 15 milhões de euros em gasóleo para três anos

11 de maio de 2026 às 07 h13
Embora tenha havido um esforço nos últimos anos para adquirir viaturas elétricas, a grande maioria ainda é a diesel | Foto: Pedro Filipe Ramos
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

É num contexto de grande incerteza internacional da cotação do petróleo que a Câmara Municipal vai negociar o preço e o desconto de fornecimento de gasóleo em quantidade para o próximo triénio. Uma aquisição de quase 7,7 milhões de litros de combustível.

Um total de 15 milhões de euros é quanto a Câmara Municipal de Coimbra estima gastar em gasóleo nos próximos três anos, de acordo com a proposta de contratualização.
Corresponde a uma média de cinco milhões de euros por ano, em que a parte de leão é consumida pelos Serviços Municipalizados e Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), beneficiando de um desconto esperado de cerca de 25 cêntimos por litro, em linha com o último contrato de três anos celebrado pela autarquia, que termina em julho.

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