Figueira da Foz alarga prazo para propostas de construção da ponte Eurovelo

O prazo para apresentação de candidaturas para a construção da ponte Eurovelo sobre o rio Mondego, na Figueira da Foz, foi alargado até 10 de setembro, segundo a alteração do concurso publicada hoje em Diário da República.

A nova travessia, a leste da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, entre as freguesias de Vila Verde, na margem direita, e Alqueidão, na margem esquerda, integra-se na rota europeia da Costa Atlântica Eurovelo 1.

De acordo com o concurso público lançado em 07 de agosto, o preço base da empreitada é de 7,45 milhões de euros, com um prazo de execução de 18 meses.

A execução da ponte Eurovelo esteve em risco de não ser construída por falta de condições financeiras do município da Figueira da Foz.

A nova travessia será financiada pelo Fundo Ambiental e o município está a diligenciar que seja também comparticipada pelo programa Portugal 2030.

No dia 19 de julho, o executivo municipal, liderado por Pedro Santana Lopes, votou favoravelmente a abertura do concurso público, com publicidade internacional.

A ponte do Alqueidão sobre o rio Mondego prevê uma faixa de rodagem para automóveis e via ciclável e pedonal, sendo fundamental para a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra concluir a ciclovia da Eurovelo 1, que integra a rota europeia da Costa Atlântica, com uma extensão de 83 quilómetros.

Aquela ciclovia vai unir o sul do concelho da Figueira da Foz e o norte do município de Mira, atravessando, pelo litoral, o município contíguo de Cantanhede e passando por locais como o Museu Etnográfico da Praia de Mira, as Matas Nacionais e as lagoas aí existentes, o Cabo Mondego, o estuário do Mondego ou o Mosteiro de Seiça, entre outros.