Figueira da Foz: AFMP integra rede nacional de cuidados integrados

A Associação Fernão Mendes Pinto (AFMP) conseguiu integrar a rede nacional de internamento de cuidados continuados integrados, com a aprovação de 53 camas. O contrato vai ser assinado esta quinta-feira, em Lisboa.

Esta instituição particular de solidariedade social aguardava desde 2020 por esta decisão do Governo. Ontem, depois de vários avanços e recuos, a AFMP recebeu enfim a boa-nova que vai beneficiar o concelho da Figueira da Foz, que passará a integrar a rede nacional de cuidados continuados integrados.

Além das 53 camas de internamento de cuidados continuados integrados de saúde que passam a integrar a rede nacional, a Fernão Mendes Pinto teve ainda direito à aprovação de 30 lugares para uma Unidade de Dia e Promoção da Autonomia – semelhante a hospital de dia.

“Finalmente, a unidade de cuidados continuados vai avançar, mais os 30 lugares na Unidade de Dia e Promoção da Autonomia!”, exultou ontem o presidente da direção da AFMP, José Guerra, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

