O lançamento oficial da plataforma para o mapeamento do lixo marinho na costa portuguesa, que estava agendado para hoje, na praia do Relógio, na Figueira da Foz, foi adiado devido às condições climáticas.

O evento foi reagendado para 27 de outubro, mantendo a programação prevista, com atividades para estudantes e profissionais de diferentes escolas, naquela praia do distrito de Coimbra, disse hoje à agência Lusa Alexandre Faustino, da organização da iniciativa.

