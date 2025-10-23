diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Adiado lançamento de plataforma para mapear lixo marinho

23 de outubro às 16 h48
0 comentário(s)
DR

O lançamento oficial da plataforma para o mapeamento do lixo marinho na costa portuguesa, que estava agendado para hoje, na praia do Relógio, na Figueira da Foz, foi adiado devido às condições climáticas.

O evento foi reagendado para 27 de outubro, mantendo a programação prevista, com atividades para estudantes e profissionais de diferentes escolas, naquela praia do distrito de Coimbra, disse hoje à agência Lusa Alexandre Faustino, da organização da iniciativa.

Autoria de:

Agência Lusa

