Festival na Pampilhosa da Serra desafia amantes da natureza a descobrir o território a caminhar

Já estão abertas as inscrições para a 8.ª edição do Festival de Caminhadas “Walking Weekend”, evento que, entre 23 e 25 de maio, volta a desafiar a população para explorar os recantos do concelho de Pampilhosa da Serra.

Durante três dias, a vila promete “mostrar” aos amantes das caminhadas e da natureza vários pontos de beleza ímpar, levando os participantes a “mergulhar” no território através de experiências únicas.

O programa conta com 11 opções de caminhadas (ver quadro de apoio), com distâncias e trajetos diferentes, incluindo, para além das refeições em grupo, uma tarde de atividades, no sábado,dia 24, na Barragem de Santa Luzia.

“Quem procurar este festival apenas para caminhar é melhor esquecer. É um festival com muito mais vertentes, que faz um verdadeiro mergulho no território”, destacou o presidente da Câmara de Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio.

