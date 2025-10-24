Festival Lux Interior em Coimbra dedica sexta edição às vozes femininas
O festival Lux Interior, que vai decorrer em dezembro em Coimbra, dedica a sua sexta edição a vozes femininas, contando com concertos de Três Tristes Tigres e Raquel Ralha, entre outros projetos, foi hoje anunciado.
O festival vai contar com três noites de concertos, a 04, 05 e 07 de dezembro, no Teatro Académico Gil Vicente (TAGV) e no Salão Brazil, afirmou hoje a editora conimbricense Lux Records, que organiza o festival, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.
No ano que a editora celebra 30 anos, o festival Lux Interior será inteiramente dedicado a vozes femininas, contando com a presença de vários projetos que têm mulheres como vocalistas.
A ideia começou por um convite a Raquel Ralha, “única artista que tocou em todas as edições do festival sempre em projetos diferentes [Mancines, The Twist Connection, Belle Chase Hotel, entre outros], que foi desafiada a fazer um concerto só com canções escritas por ela”, disse à Lusa o responsável da editora, Rui Ferreira.
“Depois de marcar o concerto da Raquel e com a Tracy Vandal a sair com disco nesta altura, percebi que poderia ter uma edição só com mulheres a cantar”, aclarou.
O festival abre no TAGV com concerto de Keissy & Marginália, projeto liderado pela brasileira a residir em Coimbra Keissy Carvelli, que deverá lançar disco em breve pela Lux Records.
Nessa mesma noite, atuará também Três Tristes Tigres, banda nascida nos anos 1990 e que apresenta em Coimbra o seu novo disco, “Arca”.
A 05 de dezembro, será a vez do concerto especial de Raquel Ralha, assim como a apresentação do primeiro disco de originais que junta Tracy Vandal e John Mercy, com chancela da Lux, duo que no passado já lançou um álbum de versões.
Para 07 de dezembro, no Salão Brazil, fica reservada “a noite mais rock”, adiantou Rui Ferreira.
Naquele espaço da Baixa, vão tocar os Cariño Muerto, projeto de Lorena Sequeyro e de João Delicado, e os So Dead, banda que lançou este ano o seu segundo álbum, pela Lux.
O festival é realizado em parceria com o TAGV e o Salão Brazil.
O Lux Interior nasceu em 2017, tendo já recebido nomes como Mão Morta, Belle Chase Hotel, Legendary Tigerman, Clã, Club Makumba, Sensible Soccers e Samuel Úria, entre outros, num festival que dá sempre espaço a projetos presentes no seu catálogo editorial.