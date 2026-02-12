A primeira edição do festival literário Matrizes, que irá decorrer em fevereiro, em Condeixa-a-Nova, vai homenagear o escritor Fernando Namora, nascido no concelho, com várias atividades, incluindo um seminário, anunciou hoje a organização.

A primeira edição do Matrizes – Festival Literário de Condeixa-a-Nova tem como mote “São as palavras que nos conduzem” e “vai abrir portas à reflexão, ao diálogo e à partilha do conhecimento” sobre a vida e obra de Fernando Namora.

“Este é um novo evento literário e cultural que vai ser dedicado à promoção da literatura, da leitura, do livro, da palavra, vai ser também um espaço que nos vai levar a reflexão cultural, tendo sempre como mote prestar o tributo e uma homenagem ao legado e à vasta obra literário do médico, escritor e pintor Fernando Namora, que nasceu em 1919, em Condeixa-a-Nova”, afirmou o diretor executivo da empresa organizadora GoldenSkill, Diogo Coelho.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (13/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS