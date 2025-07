Festival Internacional de Folclore leva a Cantanhede grupos de dez países

A 18.ª edição do Folk Cantanhede – Semana Internacional de Folclore vai reunir, a partir de sábado, 300 participantes de dez países diferentes.

A iniciativa vai promover a realização de 30 espetáculos, que terão lugar em todas as freguesias do concelho de Cantanhede, mas também em municípios como Montemor-o-Velho, também no distrito de Coimbra, e em Vagos, no distrito de Aveiro.

A expectativa é a de manter o patamar de 55 mil espetadores ao longo das três dezenas de concertos do evento, que decorre até ao dia 13, anunciou a Câmara de Cantanhede, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

O espetáculo de abertura está agendado para sábado, em Ançã, seguindo-se mais três grandes galas, em Febres (no domingo), na Tocha (dia 11) e em Cantanhede (12).

“Com forte envolvimento da comunidade e dezenas de voluntários, o festival conta também com o Espaço Folk e o Festival Internacional de Marionetas, sendo um exemplo de evento solidário, inclusivo e diferenciador, com o apoio de várias entidades”, referiu a autarquia.

A iniciativa, certificada pelo Comité Internacional de Organizadores de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais (CIOFF), conta com a participação de grupos da Albânia, Argentina, Bulgária, Chéquia, Chile, Colômbia, Costa do Marfim, Costa Rica, Polónia e Espanha, sendo a presença portuguesa assegurada pelo Cancioneiro de Cantanhede, que organiza.