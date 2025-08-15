diario as beiras
Cantanhede

Festival do Leitão em Covões começa hoje e recebe milhares de visitantes

15 de agosto às 10 h46
1 comentário(s)
DR

Nos Covões, o Pavilhão Dr. Paulo Oliveira recebe a 19.ª edição do Festival do Leitão, evento que, nos três dias, recebe milhares de visitantes. De hoje a domingo, dia 17, o destino de eleição para almoçar ou jantar é a União das Freguesias de Covões e Carmaneira, onde tudo está a postos para mais uma grande festa em torno do leitão assado, organizada pela PRODESCO-ADC.
O festival, como é costume, começa hoje, feriado, tendo também como alvo a comunidade emigrante que nesta altura regressa à freguesia e ao concelho para passar férias. No festival são servidos os jantares hoje e amanhã (dias 15 e 16) e o almoço no domingo (dia 17).
“Para além dos nossos conterrâneos, vem muita gente de fora, de outros concelhos, mas também do Norte do país, como do Porto ou até de Braga, que, conhecendo o festival e a qualidade do leitão não deixam de vir e depois, sair daqui naturalmente muito satisfeitos”, afirma Pedro Veríssimo, presidente da PRODESCO – ADC.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt

Autoria de:

Dora Loureiro

1 Comentário

  1. Ze da Gandara diz:
    26 de Agosto, 2025 às 8:18

    Charters de chineses e pasme-se, até charters de árabes…

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de agosto

Presidente da Águas do Centro Litoral pediu a demissão
28 de agosto

Figueira da Foz: Obras vão condicionar trânsito na ponte Edgar Cardoso durante um mês a partir de terça-feira
28 de agosto

Ginásio Figueirense de luto pela morte de José Barbosa
28 de agosto

Música experimental em dois dias gratuitos no Festival Les Siestes em Coimbra

Cantanhede

CantanhedeRegião Centro
28 de agosto às 12h16

Francisco de Jesus Marques faleceu no hospital após acidente em Cantanhede

0 comentário(s)
CantanhedeRegião
28 de agosto às 08h58

Cantanhede: Funcionário da Inova ferido grave em colisão acabou por morrer no hospital

0 comentário(s)
Cantanhede
15 de agosto às 10h46

Festival do Leitão em Covões começa hoje e recebe milhares de visitantes

1 comentário(s)