Festival do Leitão em Covões começa hoje e recebe milhares de visitantes

Nos Covões, o Pavilhão Dr. Paulo Oliveira recebe a 19.ª edição do Festival do Leitão, evento que, nos três dias, recebe milhares de visitantes. De hoje a domingo, dia 17, o destino de eleição para almoçar ou jantar é a União das Freguesias de Covões e Carmaneira, onde tudo está a postos para mais uma grande festa em torno do leitão assado, organizada pela PRODESCO-ADC.

O festival, como é costume, começa hoje, feriado, tendo também como alvo a comunidade emigrante que nesta altura regressa à freguesia e ao concelho para passar férias. No festival são servidos os jantares hoje e amanhã (dias 15 e 16) e o almoço no domingo (dia 17).

“Para além dos nossos conterrâneos, vem muita gente de fora, de outros concelhos, mas também do Norte do país, como do Porto ou até de Braga, que, conhecendo o festival e a qualidade do leitão não deixam de vir e depois, sair daqui naturalmente muito satisfeitos”, afirma Pedro Veríssimo, presidente da PRODESCO – ADC.

