diario as beiras
Coimbra

Festival de literatura infantojuvenil Letra Corrida de volta a Coimbra este mês

17 de novembro às 15 h00
0 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

O Festival Letra Corrida de literatura infantojuvenil vai regressar para a segunda edição, com 14 personalidades convidadas e mais de 40 horas de programação, na última semana de novembro, em Coimbra.

“São sete dias de duração, com mais de 40 horas de programação e cerca de 14 convidados”, entre escritores, ilustradores, músicos e contadores de histórias, revelou hoje o diretor executivo da empresa organizadora GoldenSkill, Diogo Coelho.

O concelho de Coimbra vai receber, entre os dias 24 e 30 de novembro, a segunda edição do Letra Corrida – Festival de Literatura Infantojuvenil de Coimbra, que tem como mote “Ler é sonhar, a leitura é felicidade”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (18/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de novembro

Pampilhosa da Serra inicia limpeza das linhas de água em zonas afetadas pelos incêndios
17 de novembro

Figueira da Foz: Sting esgota concerto em julho na praia do Relógio
17 de novembro

Paulo de Carvalho junta-se a bandas filarmónicas no CAE da Figueira da Foz
17 de novembro

“Tábua de Queijos e Sabores da Beira” regressa em fevereiro de 2026

Coimbra

Coimbra
17 de novembro às 15h53

Oposição alerta para possível violação do PDM em loteamento em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
17 de novembro às 15h35

Universidade de Coimbra integra consórcio europeu para enfrentar desafios hídricos

0 comentário(s)
Coimbra
17 de novembro às 15h20

Faleceu Júlio Reis, antigo presidente da ARS Centro

0 comentário(s)