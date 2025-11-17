O Festival Letra Corrida de literatura infantojuvenil vai regressar para a segunda edição, com 14 personalidades convidadas e mais de 40 horas de programação, na última semana de novembro, em Coimbra.

“São sete dias de duração, com mais de 40 horas de programação e cerca de 14 convidados”, entre escritores, ilustradores, músicos e contadores de histórias, revelou hoje o diretor executivo da empresa organizadora GoldenSkill, Diogo Coelho.

O concelho de Coimbra vai receber, entre os dias 24 e 30 de novembro, a segunda edição do Letra Corrida – Festival de Literatura Infantojuvenil de Coimbra, que tem como mote “Ler é sonhar, a leitura é felicidade”.

