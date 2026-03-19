A décima edição do festival Abril Dança Coimbra vai levar ao Convento São Francisco (CSF) e ao Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV) 15 propostas, “que cruzam criação artística contemporânea com uma forte componente de participação do público”.

Entre os dias 02 e 29 de abril, o Abril Dança Coimbra apresenta uma programação com “momentos extraordinários”, composta por espetáculos, performances, oficinas e projetos comunitários, disse hoje a vereadora da Cultura da Câmara Municipal, Margarida Mendes Silva.

O evento procura “reposicionar Coimbra como palco de criação contemporânea na área da dança e da performance”, além de apostar “na diversidade de públicos e na participação ativa”.

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