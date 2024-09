Festival de curtas dedicadas ao circo de 20 a 22 de setembro na Lousã

O primeiro Festival Internacional de Cinema do Circo, “um evento único na Europa”, vai realizar-se no Momo – Museu do Circo, em Foz de Arouce, na Lousã, entre 20 e 22 de setembro, anunciou a Companhia Marimbondo.

O Palari, assim se denomina o festival, “tem como objetivo destacar e dar voz à herança cultural do circo, celebrando a arte e a cultura circense através da sétima arte”, afirma a Companhia Marimbondo, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Ao “evento inédito”, que é uma iniciativa do Momo, em colaboração com a Companhia Marimbondo e a Filmes Sem Futuro, foram submetidas 522 candidaturas, de 79 países.

Do total de candidaturas, foram selecionadas 15 curtas, apresentando a secção de ficção dez narrativas “envolventes e criativas”, inspiradas pelo circo, enquanto a secção de documentários contará com cinco películas, proporcionando “uma visão autêntica e íntima” dos bastidores e das histórias reais dos artistas circenses.

Assim, “concorrem aos Palari de Ouro (ficção e documentário) 15 filmes, oriundos de 11 países: Alemanha, Áustria, Brasil, Canadá, EUA, Reino Unido, Federação Russa, Finlândia, França, Índia e Itália”, refere a nota.

O público também escolherá o seu filme de eleição, completando assim os prémios a atribuir.

“Com uma programação diversificada, o festival promete encantar o público com narrativas que desafiam a imaginação e celebram a criatividade”, acrescenta a Companhia Marimbondo.

O festival, que decorre em Foz de Arouce, na Lousã (distrito de Coimbra), destina-se a maiores de 10 anos.