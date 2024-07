Festival das Artes QuebraJazz começa hoje

É com uma estreia absoluta que começa hoje a 15.ª edição do Festival das Artes QuebraJazz: quando forem 21H00, Luís Figueiredo e Orquestra Metropolitana de Lisboa apresentam “Anima – A Música Como Mensageira de Humanidade”, no anfiteatro da Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas.

Até 31 de agosto, o festival vai realçar e romantizar através das artes, a importância e o papel fundamental que os “Mensageiros” tiveram, inspirando a sociedade de maneira significativa através da disseminação de informações, ideias e cultura. Nesta edição, o evento pretende homenagear duas datas emblemáticas da história e da cultura portuguesas – os 500 anos do nascimento de Luís de Camões e os 50 anos do 25 de Abril.

“Nesta junção de celebrações, refletimos sobre o papel dos mensageiros na nossa história. Seja através da poesia de Camões, através dos ideais de Abril, ou de todos os outros, reconhecemos o poder transformador nas mensagens que carregam”, refere Miguel Lima, diretor do festival.

