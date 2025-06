Vila Nova de Poiares celebra as Festas de Santo António em Olho Marinho e Alveite Pequeno com quatro dias de tradição, música e animação, anunciou a organização do evento.

As aldeias de Olho Marinho e Alveite Pequeno, no concelho de Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra, “voltam a ser palco da festa popular mais aguardada da região”, entre hoje e domingo, prometendo “quatro dias repletos de tradição, cultura, gastronomia e animação, dirigidos a públicos de todas as idades”.

O evento arranca hoje, com a Procissão das Velas, “momento de forte expressão religiosa e comunitária”. Na sexta-feira “o arraial popular promete encher o recinto com sabores e ritmos, graças às tasquinhas locais e às atuações de Tiago Neto & Paulo Fragoso, seguidos pelo DJ Faby D”.

A animação continua no sábado, “com José Malhoa e com a atuação de Manuel Marques e o som animado de DJ Xano Cavalheiro”. As festividades encerram no domingo “com a atuação do Quim Barreiros seguida de DJ Panda”.