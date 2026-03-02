As Festas do Produto são já eventos âncora da Praça Beato, o cosmopolita espaço do Beato Innovation District, em Lisboa.

Depois da dinâmica Festa do Azeite (Novo) e do Bacalhau, no final do ano, é agora tempo de celebrar e educar sobre os dois mais emblemáticos produtos da Bairrada. No próximo sábado, dia 7 de março, acontece a Festa do Leitão e do Espumante, que decorre entre as 12H00 e as 19H00, com serviço contínuo.

Esta festa especial dá a conhecer aos lisboetas o leitão de dois conhecidos assadores/restaurantes de leitão da Bairrada – Nova Casa dos Leitões e Rei dos Leitões –, ao lado de um bar com mais de 40 espumantes certificados da Bairrada, à venda em garrafa e alguns a copo. Pelo meio, duas provas comentadas por especialistas para quem queira aprender mais sobre “bolhas” e uma conversa-debate sobre o maravilhoso mundo do leitão e do espumante.

