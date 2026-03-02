diario as beiras
Agir/ NegóciosRegião Centro

Festa do Leitão e do Espumante leva os sabores da Bairrada até Lisboa

02 de março de 2026 às 10 h17
0 comentário(s)
DR

As Festas do Produto são já eventos âncora da Praça Beato, o cosmopolita espaço do Beato Innovation District, em Lisboa.

Depois da dinâmica Festa do Azeite (Novo) e do Bacalhau, no final do ano, é agora tempo de celebrar e educar sobre os dois mais emblemáticos produtos da Bairrada. No próximo sábado, dia 7 de março, acontece a Festa do Leitão e do Espumante, que decorre entre as 12H00 e as 19H00, com serviço contínuo.

Esta festa especial dá a conhecer aos lisboetas o leitão de dois conhecidos assadores/restaurantes de leitão da Bairrada – Nova Casa dos Leitões e Rei dos Leitões –, ao lado de um bar com mais de 40 espumantes certificados da Bairrada, à venda em garrafa e alguns a copo. Pelo meio, duas provas comentadas por especialistas para quem queira aprender mais sobre “bolhas” e uma conversa-debate sobre o maravilhoso mundo do leitão e do espumante.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (02/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Dora Loureiro

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de março

Vereadora Maria Lencastre Portugal poderá assumir direção do ITAP em Coimbra
02 de março

Estradas e imigração ilegal entre áreas visadas na operação "Portugal Sempre Seguro 2026"
02 de março

Obras no IP3 obrigam a cortes de trânsito em Santa Comba Dão, Tondela e Viseu
02 de março

Reunião esta quarta-feira para avaliar previsão de reabertura da A14

Agir/ Negócios

Agir/ NegóciosRegião Centro
02 de março às 10h17

Festa do Leitão e do Espumante leva os sabores da Bairrada até Lisboa

0 comentário(s)
Agir/ Negócios
27 de fevereiro às 10h55

20 anos do “Dia Litocar” celebrados amanhã com edição especial feita a pensar nos clientes

0 comentário(s)
Agir/ NegóciosOliveira do Hospital
27 de fevereiro às 10h51

Unidade da Sonae Arauco em Oliveira do Hospital aumenta a incorporação de madeira reciclada

0 comentário(s)

Região Centro

Região Centro
02 de março às 10h39

Obras no IP3 obrigam a cortes de trânsito em Santa Comba Dão, Tondela e Viseu

0 comentário(s)
Agir/ NegóciosRegião Centro
02 de março às 10h17

Festa do Leitão e do Espumante leva os sabores da Bairrada até Lisboa

0 comentário(s)
Região Centro
28 de fevereiro às 14h11

Ribau Esteves tomou posse como presidente da CCDR Centro

0 comentário(s)