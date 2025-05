Fernando Lopes: “Tenho treinador definido e pronto a ser anunciado”

A Académica/OAF vai a votos no próximo domingo e há três candidaturas à condução dos destinos do clube no triénio 2025/2028. O DIÁRIO AS BEIRAS quis ouvir as ideias, as propostas e os projetos de cada uma delas, dando viva voz aos candidatos a presidente da direção. Fernando Lopes é o líder da Lista C. O escrutínio está marcado para o Pavilhão Jorge Anjinho e funcionará ininterruptamente entre as 10H00 e as 22H00

Qual a sua proposta em relação ao modelo societário da Académica?

A nossa candidatura defende um novo modelo societário com a conversão da atual SDUQ em SAD, salvaguardando sempre a identidade e os valores da Académica. Propomos uma SAD com maioria do capital inicialmente detida pela AAC-OAF, garantindo controlo estratégico, e com a entrada de um investidor do futebol, alguém com provas dadas, conhecimento e rede no setor. Paralelamente, pretendemos iniciar uma discussão aberta com os nossos parceiros estratégicos — AAC/DG e Câmara Municipal de Coimbra — com o objetivo de rever e melhorar os protocolos existentes, criando uma proposta win-win que fortaleça a ligação entre clube, cidade e comunidade estudantil.

Entrevista completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt