O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) disse hoje que foi possível aumentar significativamente o apoio à preparação olímpica e que se as “coisas correrem” bem o país pode ter mais sucesso nos Jogos Olímpicos de 2028.

“Estamos a criar equipas multidisciplinares dentro daquilo que é a lógica de funcionamento de uma preparação dos atletas, para estarem no pico da sua nos [próximos] jogos olímpicos”, salientou Fernando Gomes.

O dirigente falava aos jornalistas no final da sessão do 34.º aniversário da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, na qual foi distinguido com o prémio Reconhecimento Desportivo.

“A nossa preocupação desde que nos candidatámos ao COP foi de criarmos as condições para que os atletas se preparem melhor, porque se estiverem melhor preparados, e tiverem melhores condições de treino e de preparação, estamos mais perto de conquistar mais medalhas”, sublinhou.

O presidente do COP considerou que se “as coisas continuarem a correr dentro destas premissas”, Portugal poderá ser feliz “em 2028”, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Numa conferência sobre a importância das Ciências do Desporto na preparação dos ciclos olímpicos, o dirigente deu como exemplo a Noruega, que, sendo um pequeno país, foi o que ganhou mais medalhas nos últimos Jogos Olímpicos de Inverno.

“É reconhecido que a Noruega, com uma população relativamente pequena comparativamente a grandes potências, consegue ter resultados extraordinários em várias modalidades, não só nos Jogos Olímpicos de Inverno, mas também nos jogos de verão”, disse.

Segundo Fernando Gomes, este exemplo foi trazido para “alertar as nossas consciências de que há um caminho a percorrer, que pode ser feito mesmo num país com carências estruturais de cultura desportiva significativas [como Portugal] e dificuldades financeiras”.

“Se conseguirmos implementar alguns destes exemplos, com certeza que seremos mais felizes”, sublinhou o dirigente, agradecendo o reconhecimento da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física Universidade de Coimbra, que considerou “uma instituição e academia reconhecidamente de topo do panorama universitário português”.

O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Ricardo Machado, que estudou naquela faculdade, na qual foi atleta de alto rendimento, recebeu o prémio Percurso Académico.