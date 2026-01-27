O homem de 37 anos que estava no apartamento que explodiu no Vale das Flores, em Coimbra, está em estado grave, nos cuidados intensivos do Hospital da Universidade de Coimbra.

O DIÁRIO AS BEIRAS sabe que, no hospital, o ferido foi operado a um traumatismo abdominal, estando nesta fase sedado e ventilado.

Além deste ferido grave, a explosão causou queimaduras na cabeça a uma senhora de 75 anos e ainda a outra pessoa. Ambas estavam dentro do prédio. Há também o registo de duas vítimas, que circulavam na rua na altura em que a explosão ocorreu. As duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros, depois de serem atingidas por destroços provenientes da explosão.

Ao todo, foram 20 as habitações que tiveram que ser interditas depois da explosão na rua Augusto Marques Bom.