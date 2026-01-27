diario as beiras
Coimbra

Nove pessoas vão ser realojadas pela câmara depois da explosão no apartamento no Vale das Flores (com vídeo)

27 de janeiro de 2026 às 18 h05
Fotografia: Pedro Filipe Ramos

Nove pessoas vão ser realojadas pela Câmara Municipal de Coimbra depois da explosão no apartamento no Vale da Flores, em Coimbra.

“Há a necessidade de realojar três famílias, num total de nove pessoas, dos quais cinco adultos e quatro crianças. Vão ficar numa unidade hoteleira”, revelou o vereador da Câmara Municipal de Coimbra com o pelouro da Proteção Civil, Ricardo Lino.

Ao todo, foram 20 as habitações que tiveram que ser interditas depois da explosão na rua Augusto Marques Bom. No entanto, o vereador esclareceu que “a maioria” das pessoas que vivem naquelas habitações optaram por ficar alojados em casas de familiares e amigos.

Na conferência de imprensa dada ao final da tarde de hoje, Ricardo Lino voltou a reiterar que a estrutura do prédio que sofreu a explosão “está estável”, depois da vistoria técnica ao local ter sido concluída.

