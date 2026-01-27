Nove pessoas vão ser realojadas pela Câmara Municipal de Coimbra depois da explosão no apartamento no Vale da Flores, em Coimbra.

“Há a necessidade de realojar três famílias, num total de nove pessoas, dos quais cinco adultos e quatro crianças. Vão ficar numa unidade hoteleira”, revelou o vereador da Câmara Municipal de Coimbra com o pelouro da Proteção Civil, Ricardo Lino.

Ao todo, foram 20 as habitações que tiveram que ser interditas depois da explosão na rua Augusto Marques Bom. No entanto, o vereador esclareceu que “a maioria” das pessoas que vivem naquelas habitações optaram por ficar alojados em casas de familiares e amigos.

Na conferência de imprensa dada ao final da tarde de hoje, Ricardo Lino voltou a reiterar que a estrutura do prédio que sofreu a explosão “está estável”, depois da vistoria técnica ao local ter sido concluída.