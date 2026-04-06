Feira sem regras e sem vendas mas com muita gente

Na praça da Canção havia tudo menos regras no passado sábado. A Feira sem Regras regressou, como já é habitual no primeiro sábado de cada mês e trouxe centenas de feirantes aquela zona da cidade.

O evento de economia circular e cultura urbana que transforma o espaço público num mercado sem regras, onde particulares vendem de tudo, desde velharias e roupa em segunda mão a livros e raridades, promovendo o desapego, mas também a sustentabilidade.

A iniciativa atraiu estudantes, colecionadores e curiosos, funcionando como um ponto de encontro. Ainda assim, o facto de, em abril, o primeiro sábado do mês coincidir com o fim de semana da Páscoa e um fim de semana prolongado, as vendas não correram como era previsto.

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