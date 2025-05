Feira do Bolo de Ançã adiada para junho

As condições atmosféricas adversas previstas para este fim-de-semana levaram ao adiamento da XXII Feira do Bolo de Ançã, que já tem nova data: os dias 07 e 08 de junho, sendo o dia 8 o dia da Feira do Bolo por excelência.

Em nota pública, a Junta de Freguesia de Ançã admite que esta “decisão foi tomada pela com o objetivo de garantir a segurança e o conforto de todos os participantes, expositores e visitantes, assegurando que a festa decorra com a qualidade e o ambiente que todos merecem”.

Nova data: 07 e 08 de junho

Terreiro do Paço, Ançã