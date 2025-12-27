A última edição de 2025 da Feira das Velharias de Coimbra está a decorrer neste sábado, desde as 10H00 e até às 18H00, nas ruas Ferreira Borges e Visconde da Luz e na Praça 8 de Maio.

A iniciativa de hoje regressará, em 2026, à Baixa da cidade de Coimbra, já está garantido, mantendo a habitual presença nos 4.ºs sábados de cada mês, como hoje em especial, ao desafiar as temperaturas baixas da manhã, mas que, entretanto, já atingem os 13 graus depois de almoço.

Os visitantes encontram expositores de antiguidades e curiosidades provenientes de várias zonas do país, como peças de cerâmica, joalharia, ourivesaria, latoaria e, a nível do colecionismo, bancas dedicadas a medalhas, selos postais, discos de vinil, livros de alfarrabista, entre outros artigos.