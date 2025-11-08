A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) deu ontem posse aos diretores dos seus 11 departamentos, numa cerimónia que decorreu ao final da manhã, no Auditório da Unidade Central, no polo II da Universidade de Coimbra.

O ato assinalou o início de um novo ciclo de gestão na faculdade, após uma semana de eleições que resultou na escolha de seis novos diretores e na recondução de cinco.

Entre os novos líderes estão docentes de várias áreas científicas, que agora assumem a responsabilidade de conduzir o trabalho académico, pedagógico e de investigação dos respetivos departamentos.

Com esta renovação de equipas, a FCTUC “reforça o seu compromisso com a excelência e a inovação”, refere a instituição numa nota enviada à imprensa.

