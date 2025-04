FCT aprova três projetos liderados pelo Politécnico da Guarda no valor de 750 mil euros

O Instituto Politécnico da Guarda – IPG recebeu da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) a aprovação de três projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico (IC&DT) no valor total de 750 mil euros, os quais representam um financiamento direto de 448 mil euros às suas equipas de investigação.

Um dos projetos é em parceria com a Universidade do Minho e dois com a Universidade da Beira Interior (UBI), liderando o Politécnico da Guarda os três consórcios e sendo o principal beneficiário das verbas europeias do Compete 2030, recebendo 70% dos 637 mil euros de incentivos.

A prevenção do declínio cognitivo de idosos, o uso dos frutos vermelhos para a prevenção cardiovascular e o desenvolvimento de um “penso inteligente” para o controlo e tratamento de feridas crónicas, valem ao IPG um incentivo direto de 448 mil euros por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia. “A política científica do IPG continua a somar financiamento e projetos”, afirma o seu presidente, Joaquim Brigas.

Para o projeto “Idosos Beira Interior – Guarda: biomarcadores imunológicos da cognição” a FCT atribuiu 191.127 euros de incentivo ao Politécnico da Guarda, ficando a UBI com 21.260 euros. O projeto “Red4Cardio – Formulações naturais seguras, saudáveis e sustentáveis à base de frutos vermelhos para a prevenção de doenças cardiovasculares” será também realizado com a UBI, cabendo-lhe 83.721 euros e 128.666 euros ao IPG. No projeto “MuSSHeal – Penso multirresponsivo para o controlo e tratamento de feridas crónicas”, ao IPG caberão 128.152 euros e à Universidade do Minho 84.015 euros (ver Fichas dos Projetos em anexo).

“Reforçamos o compromisso com a investigação aplicada”

O projeto com idosos vai estudar o declínio cognitivo em pessoas com mais de 65 anos, para “encontrar novas estratégias para a prevenção e gestão deste problema de saúde pública em rápido crescimento”. Segundo a investigadora responsável, Elsa Cardoso, “O objetivo principal do projeto é a deteção de novos marcadores imunológicos do declínio cognitivo associado ao envelhecimento”.

Focado no desenvolvimento de novos biomateriais inovadores para o tratamento de feridas crónicas, este projeto aposta em soluções com propriedades diferenciadoras capazes de responder aos desafios atuais da saúde. “Reforçamos o compromisso com a investigação aplicada, promovendo sistemas terapêuticos de nova geração e alinhados com as necessidades reais do mercado”, afirma Sónia Miguel.

O Red4Cardio consiste “no desenvolvimento de novas bebidas à base de frutos vermelhos e seus subprodutos com potencial antioxidante e promotor da saúde cardiovascular”. O investigador coordenador, Luís Silva, explicita que “o Red4Cardio é um projeto de investigação que visa o desenvolvimento de formulações de base natural à base de frutos vermelhos com o intuito de prevenir as doenças cardiovasculares”. Neste projeto “estão englobados vários ensaios in vitro, in vivo e clínicos com o intuito de aferir estes benefícios”, afirma Luís Silva.