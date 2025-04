Faltam psicólogos na ULS de Coimbra

“O número de psicólogos na ULS de Coimbra é manifestamente reduzido atendendo às necessidades que a região tem”, afirmou ontem a bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), Sofia Ramalho.

A responsável da OPP, acompanhada por membros da Direção Nacional e da Delegação Regional do Centro, visitou ontem Coimbra, no âmbito da iniciativa “OPP + Próxima”. Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Sofia Ramalho expressou as suas preocupações.

“Precisamos de reforçar o contigente de psicólogos no território até porque temos áreas mais isoladas e a comunidade não tem facilidades no acesso a estes cuidados de saúde”, apontou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 2/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS