Falta de limpeza nas ruas de Coimbra preocupa executivo e oposição

O vereador do Partido Socialista (PS), José Dias trouxe, ontem, à reunião de câmara, no ponto antes da ordem do dia, as preocupações com as “acumulações intoleráveis de lixo por várias partes do município, os contentores inexistentes e danificados e com a vegetação incontrolável e desprezada”.

José Dias afirma que há “falta crónica de espaços verdes acessíveis” e que agora Coimbra está transformada, em várias ruas, “numa lixeira a céu aberto”.

Além disso, o vereador realizou ainda menção às obras de implementação do metrobus e dos trabalhos subterrâneos de abastecimento e drenagem de águas dizendo que “as pessoas se encontram saturadas que o seu bem-estar seja constantemente colocado em segundo plano”.

Em resposta, o vereador com o pelouro do Ambiente, Carlos Lopes, disse que a questão da limpeza “não está como gostaria que estivesse” mas que estão “a fazer os possíveis” e que “não é um problema só de Coimbra”. Carlos Lopes referiu ainda que “o clima tem obrigado a uma regularidade de limpeza que não estava prevista. Não é uma desculpa, são factos”.

O vereador eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra comprometeu-se a “reforçar a limpeza, com serviços externos, na recolha de resíduos”. Referiu que está “empenhado num novo contrato de limpeza de contentores, de ruas e do cemitério, mas que vai obrigar a um esforço financeiro da Câmara Municipal e em setembro esperamos ter esse serviço ativo”.

Carlos Lopes mostrou-se preocupado com o facto de que, no final do ano letivo, o abandono de monos se intensificar devido à saída dos estudantes universitários das casas onde habitam de forma temporária.

