Faleceu Paulo Oliveira, ex-presidente dos Antigos Orfeonistas de Coimbra

Morreu este domingo o ex-presidente do coro dos Antigos Orfeonistas de Coimbra e líder histórico da organização Progresso e Desenvolvimento dos Covões, soube o Diário As Beiras junto de fonte da autarquia de Cantanhede.

Licenciado em Economia, pela Universidade de Coimbra, Paulo Oliveira era casado com a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, e pai do advogado, docente universitário e antigo candidato à presidência da Académica, Nuno Teodósio Oliveira, e da jurista Ana Oliveira.

Profissionalmente, desenvolveu uma longa e profícua carreira ligada aos seguros. Mas foi a sua intensa atividade social e associativa que mais o distinguiu.

Com 65 anos (nasceu a 1 de novembro de 1958), natural de Coimbra, Paulo Oliveira há muito que residia em Covões, Cantanhede, terra natal de Helena Teodósio. Foi ali que fundou, em 1994, e presidiu, ao longo de vários anos, a PRODECO – Progresso e Desenvolvimento de Covões. Foi também dirigente da filarmónica local e grande impulsionador de sucessivas campanhas de angariação de fundos para ambas as coletividades, designadamente, junto da diáspora da freguesia.

A PRODECO desenvolveu uma importante vertente social e uma outra, desportiva, que apostou na modalidade futsal. Neste âmbito, Paulo Oliveira não desistiu enquanto não conseguiu erguer uma nave desportiva coberta. Atualmente, o clube designa-se PRODESCO – Associação Desportiva de Covões.

Neste âmbito desportivo, Paulo Oliveira ocupou diversos cargos de relevo, com destaque para o de vice-presidente da Associação de Futebol de Coimbra.

O corpo de Paulo Oliveira vai estar, esta segunda-feira, 23 de setembro, em câmara ardente no Pavilhão Desportivo de Covões, a partir das 14H30. O funeral realiza-se no cemitério local, antecedido de missa na igreja paroquial, marcada para as 17H30.