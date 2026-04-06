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Faleceu o historiador Amadeu Carvalho Homem

05 de abril de 2026 às 20 h52
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Historiador e docente universitário faleceu aos 81 anos | Fotografia: DR

Faleceu o professor Amadeu Carvalho Homem, historiador e docente universitário, cuja vida foi dedicada ao estudo e à divulgação da história contemporânea de Portugal. Ligado durante décadas à Universidade de Coimbra, onde lecionou na Faculdade de Letras, destacou-se pelo seu rigor académico, pela clareza do pensamento e pela dedicação à formação de sucessivas gerações de estudantes. Tinha 81 anos.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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