Faleceu o historiador Amadeu Carvalho Homem

Faleceu o professor Amadeu Carvalho Homem, historiador e docente universitário, cuja vida foi dedicada ao estudo e à divulgação da história contemporânea de Portugal. Ligado durante décadas à Universidade de Coimbra, onde lecionou na Faculdade de Letras, destacou-se pelo seu rigor académico, pela clareza do pensamento e pela dedicação à formação de sucessivas gerações de estudantes. Tinha 81 anos.

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