Faleceu o antigo deputado municipal de Coimbra Vassalo Abreu

15 de março de 2026 às 17 h57
Fotografia: DR

O antigo deputado da Assembleia Municipal de Coimbra, Abílio Vassalo Abreu faleceu, aos 73 anos.

Natural de Marinhas, Esposende, Vassalo Abreu era residente em São Martinho do Bispo.

Deputado municipal de Coimbra pelo Partido Socialista(PS), Vassalo Abreu era licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e chegou a presidir ao CEFA (Centro de Estudos e Formação Autárquica). Foi ainda administrador não executivo da Metro Mondego, até de julho de 2012, altura em que anunciou que renunciava ao cargo.

O funeral realiza-se amanhã, às 11H30, do Centro Funerário de Nossa Senhora de Lurdes para o Crematório Municipal de Coimbra, em Taveiro.

Últimas

15 de março

Portugal vence Geórgia e conquista segundo título no Rugby Europe Championship
15 de março

Faleceu o antigo deputado municipal de Coimbra Vassalo Abreu
15 de março

Seguro faz primeira Presidência aberta no início de abril em Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém
15 de março

Instituto Superior Miguel Torga garante apoio psicológico gratuito

Coimbra

Coimbra
15 de março às 17h57

Faleceu o antigo deputado municipal de Coimbra Vassalo Abreu

0 comentário(s)
Coimbra
15 de março às 10h18

Instituto Superior Miguel Torga garante apoio psicológico gratuito

0 comentário(s)
Coimbra
14 de março às 19h00

Lon3r Johny regressa à Queima das Fitas de Coimbra a 22 maio

0 comentário(s)