O funeral realiza-se amanhã, às 11H30, do Centro Funerário de Nossa Senhora de Lurdes para o Crematório Municipal de Coimbra, em Taveiro.
Faleceu o antigo deputado municipal de Coimbra Vassalo Abreu
O antigo deputado da Assembleia Municipal de Coimbra, Abílio Vassalo Abreu faleceu, aos 73 anos.
Natural de Marinhas, Esposende, Vassalo Abreu era residente em São Martinho do Bispo.
Deputado municipal de Coimbra pelo Partido Socialista(PS), Vassalo Abreu era licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e chegou a presidir ao CEFA (Centro de Estudos e Formação Autárquica). Foi ainda administrador não executivo da Metro Mondego, até de julho de 2012, altura em que anunciou que renunciava ao cargo.