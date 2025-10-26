diario as beiras
Oliveira do Hospital

Faleceu em Oliveira do Hospital o juiz José Maria Santos Ferreira Diniz

26 de outubro
O funeral do juiz desembargador José Maria Santos Ferreira Diniz tem lugar neste domingo à tarde, a partir das 16H15. O conhecido homem das leis nasceu em setembro de 1943 em Oliveira do Hospital e faleceu ontem, 25 de outubro. Tinha 82 anos. O acompanhamento do seu último adeus para a capela de Santa Ana vai ser feito pela respetiva Irmandade de Santa Ana.

Além de outras participações associativas, era o sócio n.º 1 do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Num momento de luto, o clube assinala que “é com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso estimado sócio n.º 1”, acrescentando que “a sua dedicação, ética e visão deixam uma marca indelével em toda a comunidade”, concluindo que “neste momento de dor, endereçamos as nossas sentidas condolências aos seus familiares e amigos”.

