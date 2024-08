Faleceu aos 93 anos mãe do Bispo de Coimbra

Faleceu, no final de tarde da passada terça-feira, dia 27 de agosto, aos 93 anos, Adelina Órfão do Nascimento, mãe de Dom Virgílio Antunes, bispo de Coimbra.

Em comunicado, a Diocese de Coimbra informa que “é com om profundo pesar, mas movidos e ancorados na esperança cristã, no mistério da Ressurreição, que comunicamos o falecimento da senhora dona Adelina Órfão do Nascimento, mãe do nosso Bispo, Dom Virgílio do Nascimento Antunes”.

O funeral realiza-se amanhã, dia 29 de agosto, pelas 17H00, na Igreja Paroquial de São Mamede, na Batalha, distrito de Leiria. O corpo vai estar em câmara ardente a partir das 11H00 de amanhã, na Casa Mortuária de São Mamede.