Faculdade de Economia inicia conversações para ter um novo polo

A Faculdade de Economia está em grandes mudanças.

Sim. É uma herança da direção anterior. Os edifícios, pela sua idade, estavam a necessitar de uma requalificação, sobretudo na componente de eficiência energética. Então, iniciámos, em diálogo com a reitoria, a requalificação da biblioteca e do bloco de investigação. Numa fase futura, havendo cabimento orçamental, iremos avançar para o bloco de ensino. Isto é importante, não só porque os edifícios já tinha precisavam de requalificação e, sendo a Universidade de Coimbra uma das universidades mais sustentáveis do mundo, esse objetivo vai ser cumprido neste polo. Esta obra coloca-nos um grande desafio: raramente uma instituição mexe na sua biblioteca de forma extensiva como nós estamos a fazer. Ou seja, a biblioteca estará desativada durante cinco, seis meses. Os utentes podem requisitar e colocámos uns módulos (no jardim da Faculdade) para complementarem como sala de leitura. É uma solução temporária.

Qual é a etapa seguinte?

Será o bloco de investigação, onde todos os docentes e investigadores ficarão sem gabinetes para atendimentos de trabalho. Isto durante um ano porque vamos requalificar e não temos espaço para colocar os docentes. Portanto, será outro desafio, que implica voltarmos o atendimento remoto e complementar com outros módulos que hão de chegar e que serão colocados num terreno que temos atrás da FEUC para termos sala de atendimento rotativa. É uma fase interessante porque estamos a projetar para o futuro.

E quando começam as obras no bloco de ensino?

Não temos ainda programado. Até junho de 2025 vai decorrer esta fase. Depois iremos ver. Aí, o desafio será muito grande porque temos mais de 3000 estudantes, três ciclos, uma oferta enorme, 24 salas em utilização contínua das 08H00 às 20H00. Nada é impossível, mas não está programado. A etapa que está agora a decorrer já estará concluída, mas será um desafio enorme ver onde é que vamos colocar todos estes estudantes, de todos os níveis de ensino.

