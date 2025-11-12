A Sala da Cidade dos Paços do Concelho de Coimbra vai acolher, a partir de sábado, a exposição Túlia Saldanha “em mim e em ti (mesmo sem o sabermos)”, uma mostra dedicada a uma figura marcantes da arte contemporânea e da pedagogia artística em Coimbra.

A inauguração terá lugar pelas 15:30 e marca o início de um percurso expositivo que se prolonga até 08 de março de 2026, distribuído entre a Sala da Cidade (antigo refeitório do Mosteiro de Santa Cruz) e o Edifício Chiado, dois núcleos do Museu Municipal.

Artista plástica e professora, Túlia Saldanha (1930–1988) fixou-se em Coimbra no final da década de 1950 e tornou-se uma das protagonistas do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC), onde desenvolveu uma prática profundamente experimental, colaborativa e inovadora.

Segundo a organização, esta mostra propõe “uma leitura poética e política da sua obra, produzida entre o final da década de 1960 e os anos 1980, destacando a relação entre criação artística, comunidade, liberdade e partilha”.