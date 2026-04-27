Figueira da Foz

Explosão não identificada sentida em várias zonas do concelho da Figueira da Foz

27 de abril de 2026 às 13 h25
"Estrondo" foi ouvido em ambas as margens do concelho | Foto DB - Jot'Alves
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Foi sentida hoje, cerca das 12H30, uma explosão na Figueira da Foz cuja origem as autoridades não conseguiram apurar até à hora da publicação desta notícia.

Uma das origens possíveis do “estrondo” são os rebentamentos subaquáticos das obras do porto da Figueira da Foz.

Contudo, a explosão ouviu-se em várias zonas do concelho – Lavos, Maiorca, Quiaios e outras localidades de ambas as margens – , o que, à partida, exclui aquela possibilidade.

Por outro lado, ao que foi possível apurar, àquela hora, não estava previsto aquele tipo de trabalhos na zona portuária.

Segundo fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS, a origem da explosão poderá estar nos aviões militares que àquela hora estariam a realizar voos de exercícios junto à costa da Figueira da Foz. “Se foi batida a barreira do som, pode ter originado um som parecido com uma explosão”, sustentou a fonte.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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