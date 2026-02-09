diario as beiras
Exploração de mirtilos na Lousã afetada pela chuva após ter ardido há seis meses

09 de fevereiro de 2026 às 16 h43
A forte chuva que se fez sentir nas últimas semanas destruiu parte do que restava de uma exploração de mirtilos em Serpins, na Lousã, que já tinha ardido num incêndio há seis meses, tornando cada vez mais difícil recomeçar.

“Achávamos que depois do incêndio só poderia melhorar, mas não”, disse à agência Lusa Raquel Misarela, que criou com o seu companheiro, Filipe Pratas, a Belaberry em 2015, uma exploração em Serpins, no concelho da Lousã, distrito de Coimbra, dedicada à produção de mirtilos.

Depois de terem visto 40% do pomar ser destruído num incêndio em 2017, viram-se novamente a braços com as chamas em agosto de 2025, com danos ainda mais avultados para a exploração (cerca de 400 mil euros), que sofre agora com a força das águas que vêm da serra e com as investidas dos veados junto das plantas que restam.

Pode ler mais informação impressa e digital de amanhã (10/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

