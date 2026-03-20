Um estudo desenvolvido por uma equipa da Universidade de Coimbra (UC), que incidiu em dados publicados na plataforma TripAdvisor entre 2022 e 2023, revelou que a experiência turística em Coimbra é, no geral, muito positiva.

Segundo dados recolhidos e analisados da plataforma TripAdvisor, publicados entre 2022 e 2023 sobre dez atrações de Coimbra, 88,3% das avaliações apresentam sentimento positivo, 9,4% negativo e 2,3% neutro.

“Ao analisar as emoções expressas nos textos dos visitantes, destaca-se ‘alegria’ (enjoyment) como a emoção predominante (46%), enquanto as emoções negativas representam 14%”, destacou a equipa de investigação.

Os resultados também permitiram verificar que a mesma atração pode “despertar sentimentos mistos, o que significa que, mesmo quando a experiência é maioritariamente positiva, pode também despertar emoções menos positivas”.

Para este estudo, a equipa de investigadores da Faculdade de Letras (FLUC) e do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) da UC, constituída por Miguel Pinheiro, Cláudia Seabra, Norberto Santos, Ana Maria Caldeira e Fernanda Cravidão, analisou 436 comentários, publicados na plataforma TripAdvisor sobre dez atrações de Coimbra.

Em análise estiveram os comentários referentes à Biblioteca Joanina, Fado ao Centro, Igreja de Santa Cruz, Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, Museu Nacional de Machado de Castro, Parque Verde, Portugal dos Pequenitos, Sé Velha e Universidade de Coimbra.

Para conduzir a análise, os investigadores implementaram “uma abordagem metodológica inovadora”, que combina duas dimensões complementares na análise de comentários online: o sentimento e a emoção.

“Por um lado, cada ‘review’ foi analisada quanto à sua polaridade, permitindo classificá-la como positiva, negativa ou neutra; e, por outro lado, o estudo vai além da dimensão da polaridade positivo versus negativo, ao identificar que tipo de emoção está a ser expressa em cada ‘review’, recorrendo, para tal, a um modelo de ‘machine learning’ treinado para reconhecer emoções em textos e classificar o conteúdo em categorias”, explicaram os investigadores.

Tal permite perceber, por exemplo, que “mesmo que uma experiência seja classificada como positiva, pode gerar emoções negativas, como tristeza ou medo”.

“Acreditamos que a nossa análise deixa um importante contributo metodológico, que articula duas dimensões – sentimento e emoção – de forma a aplicá-las de uma forma comparativa ao nível de cada atração (e não apenas ao destino no seu conjunto)”, sustentaram.

Segundo os investigadores, permite-se assim captar perfis emocionais distintos entre atrações e produzir análises mais finas e interpretáveis sobre a experiência turística em Coimbra.

“Esta abordagem é particularmente relevante para as entidades gestoras e ‘stakeholders’, uma vez que permitem converter comentários em evidência empírica. Ao mapear, por atração, os sentimentos e as emoções expressas pelos visitantes, o estudo possibilita identificar onde a experiência tende a ser mais positiva e onde se concentram os principais constrangimentos”, referiram.

De acordo com a equipa de investigação, os resultados deste estudo, bem como de outros que possam adotar a mesma abordagem metodológica, são particularmente importantes para destinos patrimoniais.

“Esta análise desagregada ao nível de cada atração pode informar decisões orientadas para uma gestão mais sustentável e para a qualificação do produto turístico a partir dos conteúdos gerados pelos turistas que utilizam plataformas para partilhar a sua experiência”.

O artigo científico “Mapping sentiments and emotions in a UNESCO World heritage destination” foi publicado no International Journal of Tourism Cities.