Ex-presidente da ANEPC presta louvor a Carlos Luís Tavares

O presidente cessante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), brigadeiro-general José Duarte da Costa, prestou um louvor ao mestre Carlos Luís Tavares, “pela forma excecionalmente competente, dedicada e empenhada com que desempenhou todas as funções que lhe foram confiadas ao longo dos seus 11 anos na ANEPC”.

No louvor, datado de 8 janeiro e ontem publicado em Diário da República, o ainda presidente da ANEPC começa por destacar que Carlos Luís Tavares “exerce com distinção, desde 2023, o cargo de comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra, “assegurando, com elevado profissionalismo, a coordenação de operações de proteção e socorro, bem como a gestão eficaz de recursos em emergências”.

Anteriormente, “desempenhou com mérito as funções de Comandante Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, cargo em que se destacou pela sua liderança, competência técnica e capacidade de articulação com os diversos agentes de proteção civil, garantindo uma resposta rápida e eficaz em momentos críticos”.

