diario as beiras
Coimbra

Evento em Coimbra para atrair ‘startups’ fora da UE com mais de 100 candidaturas

26 de setembro às 18 h47
0 comentário(s)
DR

Coimbra, 26 set 2025 (Lusa) – O Coimbra Tech Challenge registou mais de 100 candidaturas de ‘startups’ de fora da União Europeia, num evento que tem o objetivo de atrair e fixar algumas empresas promissoras na cidade.

O evento, organizado pela Câmara de Coimbra, Instituto Pedro Nunes (IPN) e a empresa americana Impact, vai decorrer de 19 a 23 de outubro, altura em que uma seleção de cerca de dez ‘startups’ poderá conhecer o ecossistema académico e empresarial local e as condições de fixação na cidade.

O Coimbra Tech Challenge, que é patrocinado por várias empresas portuguesas de grande dimensão, vai assegurar a viagem e estadia das cerca de dez ‘startups’ selecionadas, sendo-lhes oferecido um programa de incubação gratuito durante seis meses, assim como local de trabalho, num espaço da Câmara de Coimbra no Pátio da Inquisição, onde até há seis meses estavam instalados serviços camarários, disse à agência Lusa o presidente da incubadora IPN, João Gabriel Silva.

Segundo o responsável, não se conhece nenhum programa semelhante no país desenhado para atrair ‘startups’ vindas de fora da União Europeia, dando nota que todos os anos entram no mercado único “dezenas de milhares de ‘startups’ vindas dos sítios mais diversos do mundo”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

26 de setembro

Transportes de Coimbra reduzem horários face à ausência de motoristas candidatos
26 de setembro

Evento em Coimbra para atrair 'startups' fora da UE com mais de 100 candidaturas
26 de setembro

Parque de estacionamento nos Hospitais da Universidade de Coimbra vai custar oito milhões de euros
26 de setembro

Incêndios: Governo anuncia 19 ME para trabalhos urgentes e não urgentes na floresta

Coimbra

Coimbra
26 de setembro às 19h21

Transportes de Coimbra reduzem horários face à ausência de motoristas candidatos

0 comentário(s)
Coimbra
26 de setembro às 18h47

Evento em Coimbra para atrair ‘startups’ fora da UE com mais de 100 candidaturas

0 comentário(s)
Coimbra
26 de setembro às 18h21

Parque de estacionamento nos Hospitais da Universidade de Coimbra vai custar oito milhões de euros

0 comentário(s)