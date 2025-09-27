Coimbra, 26 set 2025 (Lusa) – O Coimbra Tech Challenge registou mais de 100 candidaturas de ‘startups’ de fora da União Europeia, num evento que tem o objetivo de atrair e fixar algumas empresas promissoras na cidade.

O evento, organizado pela Câmara de Coimbra, Instituto Pedro Nunes (IPN) e a empresa americana Impact, vai decorrer de 19 a 23 de outubro, altura em que uma seleção de cerca de dez ‘startups’ poderá conhecer o ecossistema académico e empresarial local e as condições de fixação na cidade.

O Coimbra Tech Challenge, que é patrocinado por várias empresas portuguesas de grande dimensão, vai assegurar a viagem e estadia das cerca de dez ‘startups’ selecionadas, sendo-lhes oferecido um programa de incubação gratuito durante seis meses, assim como local de trabalho, num espaço da Câmara de Coimbra no Pátio da Inquisição, onde até há seis meses estavam instalados serviços camarários, disse à agência Lusa o presidente da incubadora IPN, João Gabriel Silva.

Segundo o responsável, não se conhece nenhum programa semelhante no país desenhado para atrair ‘startups’ vindas de fora da União Europeia, dando nota que todos os anos entram no mercado único “dezenas de milhares de ‘startups’ vindas dos sítios mais diversos do mundo”.