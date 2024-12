Estudo evidencia importância das autarquias para o rejuvenescimento democrático

As autarquias e os autarcas assumem, para cerca de 90% dos portugueses, um papel fundamental como alicerces da confiança pública, envolvimento cívico e enquanto pilares da democracia, conclui um estudo realizado em outubro e novembro deste ano.

O estudo, realizado pela Pitagórica a pedido da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), pretendeu perceber como os portugueses olham para a política de uma forma geral e para o poder local em particular.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a ANMP refere que os resultados evidenciam que apesar da crise de confiança na política, os autarcas continuam a ser os responsáveis em quem os cidadãos mais confiam.

“Este estudo não reflete apenas a importância das autarquias como fontes de confiança e mudança, mas também convoca um reforço do compromisso com uma democracia inclusiva e verdadeiramente representativa. Ao valorizar e fortalecer o papel dos autarcas, reafirmamos o poder local como um alicerce essencial para o rejuvenescimento e revitalização democrática do país”, destaca.

De acordo com o estudo, apenas 30% dos portugueses manifestam pouca ou nenhuma confiança nos autarcas, uma percentagem consideravelmente mais baixa do que a desconfiança expressa em relação ao Governo da República (34%) e aos deputados (41%).

“Estes números reforçam a posição central dos autarcas enquanto líderes de proximidade no panorama político nacional”, indica.

O estudo sublinha ainda que, enquanto 73% dos portugueses atribuem alguma importância à política, esta proporção sobe para 81% entre os jovens de 25 a 34 anos, “um sinal promissor do potencial de engajamento cívico desta faixa etária”.

Contudo, as preocupações emergentes como a acessibilidade à habitação, a estabilidade no emprego e a saúde mental, sublinhadas pelos jovens, “exigem respostas rápidas e eficazes por parte das autarquias”.

O estudo aponta que 55% dos portugueses afirmam conhecer o funcionamento das autarquias e só uma pequena minoria, de 4%, não reconhece a sua importância.

“É imperativo que as autarquias não só informem, mas também interajam ativamente com a juventude, utilizando plataformas digitais como Instagram e Facebook para promover um diálogo contínuo e construtivo. Aqui, o objetivo é não apenas comunicar, mas também escutar, compreendendo as legítimas preocupações dos jovens e ajustando políticas para atender às suas necessidades”, frisa a ANMP.

De acordo com o estudo, a política nacional interessa mais que a internacional e a europeia.

Quando questionados sobre que temas políticos mais interessam 47% responderam política nacional, com a política local ou municipal a surgir logo em segundo lugar com 14% das respostas.

Para 36 % dos portugueses existe uma associação que representa os municípios e quando avaliada a importância de uma associação que representa os municípios, 61% reconhece a sua importância.

Este estudo foi realizado pela Pitagórica para a Associação Nacional de Municípios Portugueses em outubro e novembro de 2024, sendo o universo alvo composto por indivíduos com 15 ou mais anos.

Foi utilizada uma amostragem mista, estratificada por distrito, género e idade, num total de 1.250 indivíduos.