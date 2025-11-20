diario as beiras
Coimbra

Estudo desenvolvido em Coimbra diz que profissionais de saúde LGBTQ+ enfrentam discriminação no trabalho

20 de novembro às 16 h01
0 comentário(s)
DR

Quase metade dos profissionais de saúde LGBTQ+ sofreu ou presenciou situações de discriminação no local de trabalho, concluiu um estudo baseado num inquérito nacional que foi hoje divulgado.

O estudo foi realizado no âmbito do projeto PULSAR – O papel de profissionais LGBTQ+ para uma saúde inclusiva, desenvolvido no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.

Coordenado pela investigadora Mara Pieri e financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), o estudo teve a participação de 178 profissionais de saúde, entre enfermeiros (27%), médicos especialistas (23%), médicos internos (21%) e técnicos de várias áreas (17%).

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (21/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de novembro

Relação de Coimbra confirma sentença de processo de fraude com mais de 100 arguidos
20 de novembro

Funcionárias de saúde detidas em rede de imigração ilegal foram suspensas de funções
20 de novembro

Figueira da Foz vai investir 1,2 milhões para requalificar antiga Casa da Criança
20 de novembro

Figueira da Foz avança com criação de polícia municipal em 2026

Coimbra

Coimbra
20 de novembro às 17h05

Relação de Coimbra confirma sentença de processo de fraude com mais de 100 arguidos

0 comentário(s)
CoimbraNacional
20 de novembro às 16h59

Funcionárias de saúde detidas em rede de imigração ilegal foram suspensas de funções

0 comentário(s)
Coimbra
20 de novembro às 16h01

Estudo desenvolvido em Coimbra diz que profissionais de saúde LGBTQ+ enfrentam discriminação no trabalho

0 comentário(s)