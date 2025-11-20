Quase metade dos profissionais de saúde LGBTQ+ sofreu ou presenciou situações de discriminação no local de trabalho, concluiu um estudo baseado num inquérito nacional que foi hoje divulgado.

O estudo foi realizado no âmbito do projeto PULSAR – O papel de profissionais LGBTQ+ para uma saúde inclusiva, desenvolvido no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.

Coordenado pela investigadora Mara Pieri e financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), o estudo teve a participação de 178 profissionais de saúde, entre enfermeiros (27%), médicos especialistas (23%), médicos internos (21%) e técnicos de várias áreas (17%).

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (21/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS