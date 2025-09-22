diario as beiras
Coimbra

Estudantes de Coimbra querem cartão municipal cultural e mais alojamento

22 de setembro às 17 h00
A Associação Académica de Coimbra (AAC) vai apresentar aos partidos que concorrem às eleições autárquicas de outubro uma moção reivindicando a criação de um cartão municipal da cultural e o aumento da oferta social na habitação.

O documento estratégico hoje apresentado, que será dado a conhecer a todos os partidos políticos candidatos às eleições de 12 de outubro, com exceção do Chega, apresenta propostas que refletem “não só necessidades da cidade de Coimbra e de estruturas que a AAC representa, mas também das temáticas estudantis”, revelou o presidente da AAC, Carlos Magalhães.

