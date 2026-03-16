A Associação Académica de Coimbra (AAC) lançou uma Rede de Parceiros para consolidar a instituição a nível regional e nacional, bem como para caminhar no sentido de uma expansão internacional de forma a beneficiar estudantes e entidades parceiras.

“A rede é essencialmente a estruturação das parcerias [da AAC] que já existem há vários anos, com a criação de uma estratégia própria de captação de novos parceiros”, disse hoje o presidente da direção-geral da AAC, José Machado.

Em declarações aos jornalistas, à margem da conferência de apresentação da iniciativa, explicou que a Associação vai “estruturar em várias modalidades a tipologia de parceiros, seja no privado, seja no público, ou mesmo do ponto de vista institucional”.

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