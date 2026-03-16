diario as beiras
Coimbra

Estudantes de Coimbra criam rede para promover parcerias nacionais e estrangeiras

16 de março de 2026 às 14 h36
0 comentário(s)
DB/Patrícia Cruz Almeida

A Associação Académica de Coimbra (AAC) lançou uma Rede de Parceiros para consolidar a instituição a nível regional e nacional, bem como para caminhar no sentido de uma expansão internacional de forma a beneficiar estudantes e entidades parceiras.

“A rede é essencialmente a estruturação das parcerias [da AAC] que já existem há vários anos, com a criação de uma estratégia própria de captação de novos parceiros”, disse hoje o presidente da direção-geral da AAC, José Machado.

Em declarações aos jornalistas, à margem da conferência de apresentação da iniciativa, explicou que a Associação vai “estruturar em várias modalidades a tipologia de parceiros, seja no privado, seja no público, ou mesmo do ponto de vista institucional”.

| Pode ler mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de março

Ucrânia: Seguro transmitiu a Zelensky “contínuo e inabalável” apoio de Portugal
16 de março

CGTP critica "ataque democrático" do Governo e promete que "a luta vai continuar"
16 de março

Operação Marquês: Sócrates diz que proposta do PSD confirma motivação política do processo
16 de março

Reitor diz que Universidade de Coimbra está a investigar alegados casos de racismo de alunos

Coimbra

Coimbra
16 de março às 16h33

Reitor diz que Universidade de Coimbra está a investigar alegados casos de racismo de alunos

0 comentário(s)
Coimbra
16 de março às 14h36

Estudantes de Coimbra criam rede para promover parcerias nacionais e estrangeiras

0 comentário(s)
CoimbraDesporto
16 de março às 12h26

Seleção portuguesa de futsal faz particulares com Japão em Coimbra

0 comentário(s)