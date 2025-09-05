diario as beiras
Coimbra

Estudantes de Coimbra alertam que descongelamento de propinas abre precedente

05 de setembro às 16 h25
0 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

O presidente da Associação Académica de Coimbra (AAC), Carlos Magalhães, alertou hoje que o descongelamento das propinas anunciado pelo Governo apre um precedente e contribui para uma maior elitização do ensino superior.

A AAC manifestou a sua oposição à medida anunciada na terça-feira pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, de descongelar as propinas das licenciaturas, que estão fixas desde 2020 e no ano letivo 2026/2027 vão passar de 697 para 710 euros.

A discordância da associação não está apenas ligada a uma subida de 13 euros anuais, no âmbito das licenciaturas, mas também ao facto de “abrir este precedente para a questão das licenciaturas de segundo e terceiro ciclo, que deixam de ter teto máximo”.

“Vai parecer que não, mas talvez para o ano estejamos a discutir outra vez um aumento de 13 euros. E se vamos a ver, são 26 euros em dois anos e assim sucessivamente. É uma questão de precedente”, sublinhou Carlos Magalhães, em declarações aos jornalistas, no Largo de Dom Dinis, em Coimbra.

“De momento, não há condições para todos os estudantes frequentarem [o ensino superior] e isso é uma elitização do ensino superior. Com estas subidas das propinas, assim mais o fará”, alertou.

Questionado sobre se o ministro da Educação tem condições de continuar no cargo, o presidente da AAC respondeu que Fernando Alexandre “tinha começado bastante bem o seu percurso, com a revisão do RJIES [Regime jurídico das instituições de ensino superior] e até mesmo com a questão de ação social”.

“No entanto, não conseguimos perceber esta bipolaridade que existe no ensino superior, onde um dia tomamos uma decisão positiva para o mesmo e no outro estamos a limitar”, vincou.

O responsável questionou qual o futuro que o ministro deseja para Portugal, garantindo que, sem estudantes no ensino superior, “certamente também não há futuro”.

Confrontado sobre se a AAC acredita que Fernando Alexandre deveria deixar o cargo, na possibilidade de seguir na mesma linha da medida anunciada na terça-feira, o presidente da associação respondeu afirmativamente.

Justificando a decisão de aumentar a propina, o ministro argumentou que o congelamento “favorece mais os alunos com rendimentos mais elevados” e defendeu que as propinas são essenciais para que as instituições de ensino superior prossigam “estratégias de excelência”.

Na manhã de hoje, a AAC colocou uma estrutura alusiva ao descongelamento no Largo de Dom Dinis, onde um boneco do ministro Fernando Alexandre se encontra numa piscina infantil, cercado de notas de dinheiro, e ao lado uma placa com a inscrição “Aqui descansa o ensino superior português (1290-2025)”.

No discurso de instalação, Carlos Magalhães questionou: se o argumento é desfavorecer os estudantes com maiores posses, o que acontece aos estudantes que não têm posses, “que vivem diariamente daquilo que são as bolsas de ação social”, defendendo que essas sim “deviam acompanhar a inflação praticada e não as propinas”.

“Estamos a ir pelo caminho errado”, vincou.

O líder da AAC alertou ainda para “a Caixa de Pandora” aberta por ter sido retirado o teto máximo para as propinas de mestrado e doutorado.

Já o vice-presidente da associação José Machado declarou que “a dura realidade [do ensino superior] explanou-se nua e crua no número de candidatos e colocados que a primeira fase do concurso nacional de acesso dispôs, com uma quebra acentuada em ambos”.

“O ensino superior, senhor ministro, não é despesa nem dependência, é um investimento no futuro”, asseverou.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de setembro

Sam The Kid e Mundo Segundo na Festa das Latas de Coimbra a 1 de outubro
05 de setembro

Figueira da Foz consegue reforço de 4,5ME para unidades de saúde aprovadas pelo PRR
05 de setembro

Motociclista fica ferido com gravidade em colisão na via rápida em Taveiro
05 de setembro

Proteção Civil alerta para medidas preventivas nas áreas ardidas devido à chuva

Coimbra

Coimbra
05 de setembro às 21h01

Sam The Kid e Mundo Segundo na Festa das Latas de Coimbra a 1 de outubro

0 comentário(s)
Coimbra
05 de setembro às 19h39

Motociclista fica ferido com gravidade em colisão na via rápida em Taveiro

0 comentário(s)
Coimbra
05 de setembro às 18h28

João Gândara assume presidência da ESAC de forma interina

0 comentário(s)