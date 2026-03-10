A Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (AEESAD.CR) denunciou ter sido impedida de participar no Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA), realizado este fim de semana em Coimbra e organizado pela direção-geral da Associação Académica de Coimbra (DG-AAC).

Numa nota enviada às redações, a estrutura relata que, na manhã de sábado, dia 7, a organização do encontro exigiu a apresentação de um comprovativo de regularização do Registo Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ), documento que, de acordo com a AEESAD.CR, “não foi solicitado a nenhuma outra associação presente”.

Após a entrega do comprovativo, foi ainda pedido “um despacho do ministro da Educação que comprovasse a legitimidade da associação”, uma exigência que a AEESAD.CR considera “sem fundamento” e “contrária ao espírito democrático do ENDA”.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, José Carlos Machado, presidente da DG-AAC, explicou que a decisão decorreu da presença da Associação Académica do Instituto Politécnico de Leiria (AAIPL), estrutura formalmente representativa de todos os estudantes do instituto – incluindo os da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha – e cujos órgãos sociais tomaram posse em outubro.

