Estudantes da UC vão dar a conhecer o legado de Carlos Paredes

Dar a conhecer às gerações mais novas a vida e obra do guitarrista Carlos Paredes (Coimbra, 1925 – Lisboa, 2004) é o objetivo da Associação Académica de Coimbra (AAC), que vai produzir um espetáculo próprio e uma exposição itinerante.

Contando com a colaboração das secções de Fado, Círculo de Iniciação Teatral (CITAC) e Teatro de Estudantes (TEUC), a DG–AAC oficializou ontem a Comissão Organizadora das Comemorações, com mandato e um ano.

O presidente da DG/AAC, Carlos Magalhães, disse que “foram convidadas as estruturas da casa, para celebrar este marco”, que é o centenário do nascimento de Carlos Paredes.

No caso do TEUC e do CITAC, houve projetos de colaboração com o guitarrista na década de 1960, enquanto a Secção de Fado destaca, através de Diogo Ferreira, “a celebração do legado da guitarra, mas também da esperança que Carlos Paredes tinha numa uma sociedade livre e plural, num ideal de vida que partilhamos”.

